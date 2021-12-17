Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал новость о болезни заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Напомним, Татьяна Тарасова пропустила финальные съемки шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где была председателем жюри. Постановщик шоу Илья Авербух попросил зрителей пожелать здоровья заслуженному тренеру.

Позже стало известно, что Татьяна Тарасова испытывает сильные боли в суставах и мучается от головной боли. Об этом рассказала Ирина Бестемьянова.

«Тарасова находится в больнице? У меня нет информации. К сожалению, я вам ничего нового сказать не могу. Состояние здоровья? У меня нет такой информации. Я не смог дозвониться«, – цитирует Горшкова «Спорт-экспресс».