Волшебство фигурного катания задержится в Петербурге после завершения чемпионата России. В понедельник, 27 декабря, на льду СК «Юбилейный» состоится долгожданное шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной» в честь величайшего тренера в истории мирового парного катания.

Свой юбилей Тамара Москвина отпраздновала ещё в июне этого года, а в декабре появилась возможность продолжить торжество уже на льду!

Поздравлять заслуженного тренера России будут талантливые и успешные ученики — среди них чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы Европы и призеры чемпионатов мира Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также Юко Кавагути/Александр Смирнов, которых мы уже давно не видели на льду. В программе шоу — лучшие программы прошлого и новые, поставленные специально к юбилею.

Гостем шоу станет бывший партнёр Тамары Николаевны Москвиной, а ныне заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин. Вместе Тамара Николаевна и Алексей Николаевич стали вице-чемпионами Европы и мира в парном катании. На шоу можно будет увидеть и учеников Мишина — чемпионку мира Елизавету Туктамышеву и призера Олимпийских игр Михаила Коляду. Хедлайнером шоу станет олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова.

Не обойдется на шоу и без танцев на льду: на юбилей приглашены лучшие танцевальные пары России прямо сейчас — чемпионы мира и Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также многократные призеры чемпионатов Европы и чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.

Ведущим шоу станет двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. До встречи с Татьяной Волосожар он катался в паре с Марией Мухортовой и какое-то время тоже был учеником Тамары Москвиной.

Начало шоу — в 19:00 по московскому времени, примерная его продолжительность — два с половиной часа. Билеты на «Ледовые фантазии Тамары Москвиной» ещё остаются в продаже.