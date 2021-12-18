На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в пригороде французского Анси сегодня, 18 декабря, состоится женская гонка преследования на 10 километров.

Начало соревнований назначено на 15:30 по московскому времени. Спортсменки пройдут 5 кругов по 2 километра и выстрелят на четырех огневых рубежах: по два раза лежа и стоя.

С первой позиции на трассу уйдёт норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, в 15 секундах от нее стартует Анаис Бесконд из Франции, в 16-ти – Эльвира Эберг из Швеции.

Россию в этой гонке представят пять спортсменок. С пятой позиции стартует Кристина Резцова, она будет проигрывать лидеру 27 секунд. С 17-го места на трассу уйдет Ирина Казакевич. 21-я стартовая позиция у Светланы Миронорвой, 23-я — у Ульяны Нигматуллиной, 24-я — у Валерии Васнецовой.