Российский полузащитник Павел Мамаев перейдет в «Химки». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков пока не подтвердил эту информацию в СМИ, однако, «Матч ТВ» сообщает, что вопрос практически согласован.

В текущем сезоне Павел Мамаев сыграл за «Ростов» шесть матчей. Футболист пропустил большую часть сезона из-за повреждения ахилла. Ему сделали операцию, сейчас Павел восстанавливается от травмы.

Контракт Мамаева с «Ростовом» истекает в декабре 2021 года. Ранее появилась информация о том, что клуб не планирует продлять соглашение с футболистом.

Павел Мамаев – чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка страны. Футболист играл в «Торпедо», ЦСКА и «Краснодаре».

Мамаев известен хулиганской выходкой в компании с Александром Кокориным. За нее оба футболиста провели около года в тюрьме.