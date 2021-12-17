Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф объявила, что собирается вернуться домой до окончания гонок на четвертом этапе Кубка мира в Анси (Франция). Выступать дальше ей не позволяет самочувствие.

Накануне, 16 декабря, спортсменка заняла 11-е место в спринте с одной ошибкой на огневом рубеже.

«К сожалению, я возвращаюсь домой из Ле Гран-Борнана. Мой организм функционировал не совсем оптимально, поэтому я еду домой, чтобы восстановить форму», – написала Экхофф на своей странице в Instagram.

Она добавила, что хочет быть максимально готовой к оставшимся гонкам сезона.

Напомним, норвежка в этом году занимает только 17-е место в общем зачете. В прошлом сезоне она выиграла Большой Хрустальный Глобус с достаточным отрывом от соперниц.