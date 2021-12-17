Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

Тарпищев заявил, что никто не знает нового наставника красно-белых. Он считает, что руководство «Спартака» выбирает какие-то сомнительные варианты. В команде проблемы с системностью принятия решений. Тарпищев не видит в них системности.

«У Гинера в ЦСКА за этот период все грамотнее, а в «Спартаке» какая-то анархия. Если поменяется лимит, легионеров станет меньше, то надо брать нашего тренера, сопоставлять работу резервов с составом«, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Паоло Ваноли стал новым главным тренером «Спартака». Соглашение с итальянским специалистом рассчитано до конца сезона-2022/2022. В договоре есть опция продления на год.