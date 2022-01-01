НВспорт анонсирует главные спортивные события января, которые никак нельзя пропустить. В преддверии Зимней Олимпиады в Токио лыжники, биатлонисты и другие представители зимних видов спорта устроят ожесточенную борьбу за места в олимпийской команде! Также не стоит забывать про теннис, хоккей и ММА: в первый месяц года в этих видах тоже будут разыграны крупнейшие титулы.

Лыжные гонки: Тур де Ски и последние этапы перед Олимпиадой

С первого же января лыжники начнут борьбу на одном из главных турниров сезона — многодневке Тур де Ски. Состязания стартовали еще в конце декабря, но развязка наступит именно в первые дни года. Первого января завершается этап в немецком Оберстдорфе — участники побегут спринта, а финальные старты (включая гонку в гору на Альпе-ди-Чермис) пройдут в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Также перед пекинской Олимпиадой лыжники успеют принять участие в двух этапах Кубка мира: на 14-16 января запланированы гонки во Франции (Ле Рус), а на 22-23 января — старты в словенской Планице.

Биатлон: этапы Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце, чемпионат Европы в Арбере

Январские этапы Кубка мира по биатлону станут последними подготовительными соревнованиями перед Олимпиадой в Токио. По традиции, сразу после Нового года Кубок мира заглянет в Оберхоф (6-9 января), затем в Рупольдинг (12-16 января), а затем в Антхольц (20-23 января) — где российским биатлонистам обычно выступается лучше всего.

Открытый чемпионат Европы по биатлону в немецком Арбере (24-30 января) станет ещё одним шансом показать тренерам своё мастерство и попробовать попасть в состав команды на Олимпийские игры в Пекине.

Фигурное катание: чемпионат Европы в Таллине 10-16 января

Сразу после новогодних праздников в Эстонии начнётся чемпионат Европы по фигурному катанию — первый главный старт текущего сезона. Именно его итоги окончательно повлияют на состав олимпийской команды, ведь если кто-то провалится на чемпионате Европы, то придется делать экстренные замены в команде.

В 2021-м году чемпионат Европы был отменен из-за пандемии коронавируса, и вот, наконец, континентальное первенство возвращается. Российские фигуристы будут главными фаворитами турнира: в 2020-м из Граца Россия увезла 10 медалей из 12 возможных.

Теннис: Australian Open 17-30 января

Уже в январе 2022 года мы сможем увидеть первое сражение за крупный трофей — состоится турнир Большого шлема в Австралии. В прошлом году россиянину Даниилу Медведеву не хватило совсем немного до того, чтобы выиграть Открытый чемпионат Австралии, в финале он уступил Новаку Джоковичу. В 2022-м будет новая попытка, и Медведев непременно захочет ей воспользоваться.

На этом турнире смогут выступить лишь вакцинированные от коронавируса теннисисты — из-за этого, например, от участия в соревнованиях отказался француз Пьер Юг-Эрбер.

Хоккей: МЧМ по хоккею 2022, плей-офф

В первые дни года любители хоккея теряют сон: молодёжный чемпионат мира как-никак! Групповой этап завершился 1 января матчем Россия — США, а плей-офф начинается со 2 января. Четвертьфиналы запланированы на 2-3 января, полуфиналы — на 4-5 января, а матч за 3 место и финал пройдут 6 января.

Бокс/ММА: UFC 270 Нганну vs Ган

В прошлом году год открыл турнир UFC с главным боем Конор Макгрегор — Дастин Порье. В 2022-м году на UFC 270 защищать чемпионский пояс в тяжёлом весе будет Фрэнсис Нганну. Это первое подтверждение титула для француза, который смог нокаутировать Стипе Миочича. В соперниках у Нганну — Сирил Ган, не такой простой соперник для первой защиты. Брэндон Морено будет защищать титул в наилегчайшем весе, в соперниках — Дэйвисон Фигейредо.

Турнир состоится в Анахайме, США, 22 января. Также на этом турнире можно будет вновь увидеть Алексея Олейника, Мовсара Евлоева, Саида Нурмагомедова.