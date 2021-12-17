Двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин высказался об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне. По его словам, спортсменов лишили возможности дополнительно заработать.

Наставник отметил, что рассчитывал на проведение соревнований после чемпионата мира.

«Жалко, что решили не проводить Гран-при. Хороший турнир. На мой взгляд, его надо было проводить после Олимпиады и дать возможность хоть как-то заработать спортсменам денег. Фигурное катание не так уж сильно оплачивается», – цитирует Жулина Sport24.

По его мнению, всегда можно было бы перенести этот турнир в Россию, где традиционно хороший прием для всех спортсменов.

Напомним, Международная федерация конькобежцев сегодня, 17 декабря, официально отметила заключительный этап Гран-при.