Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об отмене финала Гран-при.

Коган заявил, что обсуждать решение ISU некорректно. Он сожалеет, что соревнования не состоятся, ведь там должны были выступить российские фигуристы.

Генеральный директор ФФККР сравнил вспомнил про отмену чемпионата мира в Монреале. К нему также были готовы многие российские спортсмены.

«Надеюсь, что для наших спортсменов это будет самая большая проблема. Главное, чтобы у них было здоровье и чтобы они хорошо катались. Поэтому будем надеяться на лучшее«, – цитируют Когана «РИА Новости».

Напомним, сегодня, 17 декабря, стало известно об окончательно отмене Финала Гран-при по фигурному катанию. Изначально он должен был пройти в Осаке (Япония), но был перенесен из за коронавируса.