Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала принятие закона о введение Fan ID на спортивных мероприятиях.

Заседание и обсуждение вопроса состоялись сегодня, 17 декабря.

«В теории, Fan ID может и не будет распространяться на матчи РПЛ. Сейчас правительство проговорит с фанатским сообществом, может быть, скажут, что и не надо это на РПЛ», – приводит слова Журовой Чемпионат.

Она добавила, что мера пока обязательна для всех мероприятий. Ожидается, что Правительство выработает порядок и определит, какие стадионы и события потребуют введения системы Fan ID.

Однако, по ее словам, закон необходим для организации международных мероприятий и приглашении болельщиков.