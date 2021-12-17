Российский теннисист Андрей Рублев высказался о собственном прогрессе перед начало выставочного турнира в Абу-Даби. За два года спортсмен поднялся с 100-го до пятого места в рейтинге АТР.

Рублев заявил, что он очень эмоционален. Теннисисту было сложно добиться такого успеха. Андрей старается быть честным с самим собой и понимать реальную ситуацию. Рублев старается не искать оправданий, а работать над собой.

«Я становлюсь лучше в плане поведения и стабильности, если сравнивать с прошлым годом. Но, если я беру игроков топ-уровня, то моих достижений в этом плане недостаточно. Поэтому я говорю, что мне надо прибавлять«, – заявил Рублев Arab News.

В полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби Андрей Рублев сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

Действующий чемпион соревнований – испанец Рафаэль Надаль.