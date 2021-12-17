Тренерский штаб российской лыжной сборной объявил имена спортсменов, которые выступят на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). В список вошли Александр Большунов и Глеб Ретивых.

Также мужскую команду представят Александр Терентьев и Денис Филимонов. За женскую команду побегут Наталья Непряева, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева и Христина Мацокина.

Соревнования 18 декабря начнутся со спринтерских гонок свободным стилем. Квалификация стартует в 10:40 по московскому времени. Тридцать лучших атлетов пройдут в финальную часть турнира, она запланирована в 13:10 по мск.

Во второй день этапа, 19 декабря, лыжники будут соревноваться в командном спринте. В 12:00 на старт выйдут участники полуфиналов, в 14:00 – финалисты.