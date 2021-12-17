Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против «Монако» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Напомним, «мине-бело-голубые» выдали неудачную серию из трёх поражений в Евролиге, после чего смогли вновь одержать победу. Команда проиграла греческому «Панатинаикосу», сербской «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче», после чего на выезде обыграли французский АСВЕЛ. Прямо сейчас петербургский «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице с 24 очками.

«Монако» проиграл в регулярном чемпионате Евролиги пять матчей подряд, после чего в последнем туре победил «Жальгирис». Команда сейчас располагается на 14-м месте в турнирной таблице.