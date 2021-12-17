Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Татьяна Тарасова находится в больнице. Она не принимала участия в съемках финальной части «Ледникового периода».

«Татьяне Анатольевне я желаю всяческого выздоровления! Лично с ней, к сожалению, в последнее время не общался: она плохо себя чувствует. Зачем ее лишний раз тревожить?» – цитирует Губерниева «RT на русском».

Губерниев назвал Татьяну Тарасову фантастической женщиной. Он заявил, что за тренера переживает вся страна. Комментатор вспомнил, как Тарасова работала с Олегом Табаковым на открытии Олимпиады в Турине.

Дмитрий Губерниев заявил, что их с тренером много что связывает. Он надеется, что Тарасова вернется к комментаторской работе.