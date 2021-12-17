Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 17 декабря, сыграет против «Монако» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдёт в Монако на стадионе «Луи II», начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Отметим, «Монако» проиграл в регулярном чемпионате Евролиги пять матчей подряд, после чего обыграли «Жальгирис». Команда сейчас располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

«Сине-бело-голубые» выдали неудачную серию из трёх поражений в Евролиге, после чего смогли вновь победить. Команда проиграла греческому «Панатинаикосу», сербской «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче», после чего на выезде обыграли французский АСВЕЛ. Прямо сейчас петербургский «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице с 24 очками.