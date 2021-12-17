Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что его подопечный готов выступать на соревнованиях в Германии. Этап Кубка мира в Дрездене стартует завтра, 18 декабря.

Он уточнил, что полной ясности по состоянию здоровья спортсмена до сих пор нет.

«Анализ крови Большунова наличия вирусов не показал, анализ на аллергию еще не пришел. На данный момент неизвестно, какая аллергия – ждем второго анализа», – приводит слова Бородавко РИА Новости Спорт.

Наставник назвал нормальным самочувствие атлета и подтвердил его участие в турнире.

Напомним, на прошлом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе Большунов пропустил спринт, но вышел на старт разделки. В ней он финишировал 12-м, проиграв победителю больше минуты.