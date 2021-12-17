Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о принятии закона о FAN ID Государственной Думой.

Губерниев заявил, что тот факт, что люди были против, ничего не изменил. Придется исполнять новый закон.

«Мы сейчас можем сколько угодно лясы точить и копья ломать, чего-то поменяется? Нет, вариантов ноль. Надо исполнять«, – заявил Губерниев «Чемпионату».

Автором законопроекта стало правительство РФ. FAN ID, по словам инициаторов введения системы, необходимо для идентификации зрителей, участников спортивных соревнований и прочих лиц, задействованных в проведении состязаний с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Против введения «паспорта болельщика» выступили фанаты почти всех ведущих футбольных клубов России. Они покидали трибуны в первом тайме матчей РПЛ.