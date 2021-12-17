Сборная России по биатлону была дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на втором этапе Кубка IBU среди юниоров в итальянском Мартелле.

Гонка прошла сегодня, 17-го декабря, и завершилась победой эстафетной четверки сборной Германии. Россия финишировала на пятом месте с отставанием в почти две минуты: у команды за четыре этапа было два захода на штрафные круги и использовано 17 дополнительных патронов.

В составе команды бежали Амина Иванова, Кира Дюжева, Алексей Зубарев и Алексей Ковалев. На втором этапе на стрельбе произошла ошибка: Дюжева использовала четыре дополнительных патрона на одном рубеже, когда можно использовать только три. После окончания гонки за это результат России аннулировали, пятое место в протоколе значится у сборной Словении.