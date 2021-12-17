Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли описал свои возможности в клубе и охарактеризовал собственные методы работы.

Наставник отметил, что не знает, насколько задержится в клубе. Он просто собирается заниматься своим делом.

«Хотел бы поблагодарить Конте и его штаба за возможность работы с ним. Но я Паоло Ваноли, у меня свой стиль», – приводит слова специалиста Sports.ru.

Также итальянец поблагодарил соотечественника и тренера Ариго Сакки за совместную работу.

Напомним, официальное заявление о назначении Ваноли было сегодня, 17 декабря. На посту он сменил португальца Руя Виторию. С предыдущим наставником клуб занял девятое место в чемпионате России и первую строчку в группе Лиги европы.