Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась детской архивной фотографией с чемпионкой Европы и призёром Олимпийских игр Евгенией Тарасовой.

У обеих фигуристок сегодня, 17 декабря, день рождения. Туктамышевой исполнилось 25 лет, Тарасовой — 27 лет.

«С днём рождения нас!», — подписала фотографию Туктамышева в «сторис» своего «Инстаграма».

Напомним, уже очень скоро обе фигуристки примут участие в чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Турнир стартует в следующий четверг, 23 декабря, и продлится до воскресенья, 26 декабря.

Елизавета Туктамышева попала в предварительный список участниц в женском одиночном катании, Евгения Тарасова и её партнёр Владимир Морозов значатся в списке участников в парном катании.