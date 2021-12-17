Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована в одну из больниц Москвы из-за проблем с давлением.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

По данным агентства, тренер была госпитализирована во вторник, 14 декабря. Причиной попадания Тарасовой в больницу стало высокое давление.

Из-за госпитализации Тарасова не смогла принять участие в съёмках полуфинального и финального выпусков шоу «Ледниковый период», где она выступала судьёй. Ранее из-за проблем с позвоночником Тарасова участвовала в съемках, будучи в инвалидном кресле. Многие представители мира фигурного катания выразили поддержку Тарасовой, а также пожелали ей здоровья — среди них Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина.