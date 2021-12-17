Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своём выступлении в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

«Все, что смог сделал, были моменты, которые не очень хорошо прошёл. В целом гонкой очень доволен», — отметил Латыпов в прямом эфире «Матч ТВ».

На данный момент на финише Эдуард Латыпов находится на второй строчке и уступает лишь результату Йоханнеса Бё. С чистой стрельбой он претендует на медаль в этой гонке. По словам Латыпова, он проиграл Бё на первом круге. «Сегодня у меня не получилось пройти быстро первый круг, шел на своих ощущениях, не было ориентира», — отметил Латыпов, который стартовал в спринте под 7-м номером.

На данный момент в гонке финишировало менее половины участников.