Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новости об отмене Финала Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22. Турнир был полностью отменен, переноса не будет.

Слова Жулина цитирует портал «Чемпионат».

Тренер отметил, что он очень расстроен, поскольку надеялся, что финал Гран-при проведут после Олимпиады или после чемпионата мира. Прямо сейчас проводить турнир некогда — в конце декабря чемпионат России, в середине января — чемпионат Европы, в феврале — Олимпиада.

«Это было бы очень разумно. Если не знают, где провести, — отдайте Москве или другому городу России. Все прошло бы шикарно», — сказал Жулин.

Напомним, Финал Гран-при по фигурному катанию не состоялся в Осаке в запланированные сроки из-за новых коронавирусных ограничений в Японии.