Российский биатлонист Александр Логинов высказался о своём выступлении в спринте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

«Трасса достаточно скоростная, жёсткая, скольжение хорошее. Надо начинать с первых метров. Честно, не хочу жаловаться, но состояние оставляет желать лучшего. Не готовы были мышцы», — рассказал Логинов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Логинов объяснил, из-за чего у него случилась ошибка на втором огневом рубеже.

«Сегодня реально было отстрелять на ноль, поторопился и смазал последний выстрел. Здесь действительно комфортное стрельбище», — отметил Логинов.

Напомним, Логинов прошел спринтерскую гонку в Анси с одним промахом и пока занимает место в топ-20.