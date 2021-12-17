Сборная Канады по хоккею сумела обыграть сборную Швеции в рамках российского этапа хоккейного Евротура сезона-2021/22 — Кубке Первого канала.

Игра прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу канадцев.

В составе сборной Канады по разу отличились Брэндон Гормли (в большинстве после удаления Лукаса Бенгтссона), Эрик О’Делл и Чарльз Дженовей. За шведскую сборную одну шайбу забросил Густав Рюдаль.

Для сборной Швеции это уже второе поражение подряд на российском этапе Еврохоккейтура. Вчера, 16 декабря, команда Швеции уступила сборной России. Канада, наоборот, одержала первую победу на Кубке Первого канала: на старте турнира команда Клода Жюльена уступила российским хоккеистам.