Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов оценил работу на рубежах Эдуарда Латыпова, который занял второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

В прямом эфире «Матч ТВ» Максимов отметил, что Латыпов и так показал замечательную стрельбу — промахов у биатлониста не было.

«Последний выстрел отложил, было прицеливание. Мы над этим работаем, но пока в большей степени — над надежностью процентовки», — подчеркнул Максимов, добавив, что завтра в гонке преследования тренеры посмотрят, смогут ли биатлонисты сборной России еще прибавить.

«Идет диалог, мы всегда все обсуждаем. Это заслуга каждого, кумулятивный эффект нашей работы», — высказался Максимов об успешных результатах сборной России в стрелковом компоненте.