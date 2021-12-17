Представитель Норвегии Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Действующий победитель Кубка мира преодолел десятикилометровую дистанцию за 23.30,3, не промазав ни разу.

Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов. Он также прошёл гонку без промахов и отстал от победителя на 7,2 секунды.

Тройку лидеров замкнул ещё один норвежец Филип Фьелд Андерсон (0 промахов, отставание 21,2).

Также в гонке принимали участие россияне Саид Халили (11-е место, 1 промах, отставание 48,2), Александр Логинов (12-е, 1, 49,1), Александр Поварницын (14-е, 0, 52,3), Даниил Серохвостов (18-е, 1, 58,8) и Василий Томшин (25-е, 1, 1.14,2). Все они попали в гонку преследования, которая пройдёт завтра, 18 декабря.