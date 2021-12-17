Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о своём выступлении в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси, Ле Гран-Борнан.

«Меня выключило на равнине, думал, что хватит, но только на неё вышел, и все. Руки, ноги налились лактатом, еле доехал», — рассказал Серохвостов в прямом эфире «Матч ТВ».

По словам Серохвостова, причины такого результата — в его нынешнем состоянии, а почему оно стало таким, он пока не знает. «Надо разбираться, анализировать гонку и то, что я делал вчера-позавчера», -добавил Серохвостов.

Также биатлонист оценил атмосферу на стадионе в Анси. «Было круто! Много болельщиков, много русских, все орали и поддерживали», — заключил биатлонист.

Напомним, Серохвостов занял в спринте 18-е место.