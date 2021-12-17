Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о выступлении Эдуарда Латыпова и других российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

«Грамотная гонка была, он не кинулся со старта, пошёл своим темпом, хорошо отстрелял лёжку. Ритм потерял на стойке», — высказался Каминский в прямом эфире «Матч ТВ» о выступлении Латыпова.

По мнению тренера, российские биатлонисты ничего особенного в подготовке не делали, а сейчас все выступают на Кубке мира на фоне усталости. «То, что мы выигрываем немного на фоне других, связываю с тем, что мы более хорошую базовую работу провели», — подчеркнул Каминский.

«Все устают, будем стараться восстановить ребят», — заключил тренер, комментируя интенсивный график стартов в Анси: три гонки у мужчин пройдут за три дня.