Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о задачах сборной команды на перерыв между этапами Кубка мира по биатлону.

После окончания этапа в Анси (19 декабря) у биатлонистов будет еще две недели перед следующим этапом (Оберхоф, старт 6 января). В это время будет проходить только коммерческий старт — Рождественская гонка.

В интервью в прямом эфире «Матч ТВ» Каминский отметил, что основной задачей на этот двухнедельный перерыв станет восстановление спортсменов. Также будет проведён сбор с прицельной подготовкой уже к Олимпийским играм в Пекине.

«Мы едем в достаточно высокие горы на высоте 2 тыс. м, должны получить заряд аэробной способности, которое планируем реализовывать на Олимпийских играх», — сказал Каминский.