Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев успешно прошёл медицинское обследование в «Химках». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова. 33-летний хавбек 31 декабря становится свободным агентом в связи с истечением срока его контракта с «Ростовом»,

«Мамаев в «Химках»? Пока еще нет. Игрок только прошел углубленное медобследование. Но, думаю, мы близки к сделке», — сказал Терюшков.

Большую часть первой половины сезона-2021/22 Мамаев пропустил из-за травмы ахилла. Всего на его счету шесть игр в нынешнем чемпионате России. За «Ростов» он выступает с сентября 2019 года. Для него контракт с дончанами стал первым после выхода из тюрьмы.

Ранее в карьере Мамаева были «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар», а с 2010 по 2016 год он провёл 15 матчей за сборную России.