Российский теннисист Андрей Рублёв стал первым финалистом выставочного турнира в Абу-Даби. Пятая ракетка мира начал выступления на мини-турнире с полуфинала, в котором одолел представителя Канады Дениса Шаповалова — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 20 минут. Рублёв проиграл одну подачу во втором сете и выиграл последнюю подачу Шаповалова в третьем.

В финале соперник Рублёва определится в матче между испанцем Рафаэлем Надалем и Энди Маррэем из Великобритании. Проигравший встретится с Шаповаловым в матче за третье место.

Ранее сегодня американец Тэйлор Харри Фриц победил британца Дэниэла Эванса в матче за пятое место — 7:6 (7:5), 4:6, 11:9.