Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое второе место в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси. Лидер сборной России уступил лишь Йоханнесу Бё из Норвегии, отстав от него на 7,2 секунды.

«Сегодня получилось сделать своё дело. Моя задача была доработать до финиша, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». Меня вели тренеры по дистанции, преимущественно я хотел отработать концовку. Я знаю себя, свои ошибки, что мне не хватает. Я выхожу на старт, чтобы побеждать».

Завтра, 18 декабря, Латыпов примет участие в гонке преследования.