Член исполкома УЕФА и президент Футбольной федерации Польши Збигнев Бонек сообщил, что все десять футбольных сборных из Южной Америки войдут в состав Лиги наций УЕФА. Произойдёт это в 2024 году.

В интервью Meczyki Бонек пояснил, что Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Чили и Перу войдут в дивизион A, а Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла — в дивизион B.

Планируется, что матчи будут проходить в Европе, чтобы сократить перемещения между континентами. По какому формату будет проводиться турнир, Бонек не уточнил.

Лига наций УЕФА проходит с 2019 года. В сезоне-2022/23 Россия сыграет в третий раз подряд в дивизионе B. Её соперниками по группе станут команды Исландии, Израиля и Албании. Матчи турнира пройдут в июне-сентябре 2022 года.