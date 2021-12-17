«Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Шахтёра» Марка Мампасси. Контракт с 18-летним футболистом рассчитано на пять лет.

Выступать Мампасси будет под номером 18.

Ранее СМИ сообщали, что он сменит украинское гражданство на российское, а его зарплата составит 300 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Мампасси выступает на правах аренды за «Мариуполь». На его счету 16 матчей во всех турнирах и 1 голевой пас, а также 6 жёлтых карточек.

Мампасси — украинец, родившийся в Донецке. Он выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов.