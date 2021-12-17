Фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал об усложнении программ в олимпийский сезон-2021/22.

«Олимпийский сезон не время для экспериментов, потому что надо накатывать новую произвольную программу, дорабатывать ее, — цитирует официальный сайт ФФККР Галлямова. — На соревнованиях, помимо технически стабильного исполнения элемента в программе, надо справляться с волнением, нервами, напряжением».

В нынешнем сезоне Мишина и Галлямов выиграли два этапа «Гран-при» — в России и Японии. Финал «Гран-при» был отменён.