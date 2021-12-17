Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к фанатам после новостей о своей госпитализации. Ранее стало известно, что Тарасова из-за проблем со здоровьем не смогла сняться в финальных выпусках нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Друзья мои, вижу, читаю ваши теплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь», — написала Тарасова в Инстаграме.

Бывшая ученица Тарасовой Наталья Бестемьянова говорила, что тренер передвигается в последнее время в инвалидной коляске, а также испытывает головные боли.