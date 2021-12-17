Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова в резкой форме ответила на критику своей дочери Кристины в прессе. В нынешнем сезоне Кристина Резцова набрала 154 очка и идёт 13-й в общем зачёте Кубка мира. Это лучший результат среди россиянок.

«Я отношусь нормально ко всему, что пишут в прессе. Там чего только не пишут, всё, что в голову взбредёт. Много грязи и гадости, — приводит «Чемпионат» слова Резцовой-старшей. — Если такое всегда принимать близко к сердцу, грош цена нам в спорте. У Кристины такой характер, что ей без разницы про прессу, особенно, что мамашка проплатила. Дураки, одним словом».

Накануне на этапе Кубка мира во французском Анси Кристина Резцова стала пятой в спринте.