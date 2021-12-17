Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что серебро чемпионата мира-2021 является для неё самым важным достижением в карьере. ЧМ в Стокгольме стал для фигуристки первым после победы в 2015 году.

«Эта медаль была самая дорогая в моей жизни. Я к ней долго шла, и она была самая долгожданная, — цитирует sports.ru Туктамышеву. — Потому что другие медали я завоевывала, и мне было достаточно просто. А вот эта медаль, когда ты 6 лет не ездишь на главные старты, и уже столько всего произошло, люди уже говорят: зачем ты катаешься, это все не нужно. И тут ты берешь серебро…»

На ЧМ-2021 Туктамышева уступила только Анне Щербаковой. Сегодня, 17 декабря, петербургской фигуристке исполнилось 25 лет.