Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал ситуацию с контрактом футболиста. Ранее в СМИ появилась информация, что украинский защитник готов пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с петербургским клубом.

«Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет — это «Зенит», — цитирует «РБ-Спорт» Дудченко. — Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение».

Контракт 32-летнего Ракицкого истекает в конце сезона. Он выступает за «Зенит» с января 2019 года и выиграл с ним три чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.

В текущем сезоне Ракицкий провёл во всех турнирах 21 матч, забил 2 мяча и отдал шесть голевых передач.