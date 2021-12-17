Российский пловец Климент Колесников завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине. Он проплыл дистанцию за 49,46 секунды.

Колесников уступил только американцу Шэйну Касасу (49,23). Тройку призёров замкнул румын Роберт Глинта (49,60). В шаге от пьедестала остановился россиянин Павел Самусенко, отставший от Глинты на 0,05 секунды.

Ещё одно серебро России принёс Александр Щёголев. Он стал вторым на 200-метровке вольным стилем. Его результат — 1.41,63. Победу одержал южнокорейский пловец Хван Сон У (1.41,60). Третье место занял литовец Данас Рапшис (1.41,73).

В смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем Россия завоевала бронзовую медаль. Команду представляли Владимир Морозов, Андрей Минаков, Мария Каменева и Арина Суркова. Победу одержала Канада, серебро взяли Нидерланды.