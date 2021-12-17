«Интер» объявил о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном. Причиной стали не игровые или финансовые причины. Дело в том, что датчанину был установлен дефибриллятор, с которым в Серии A запрещено играть.

Эриксен пережил остановку сердца во время стартового матча Евро-2020 между его Данией и Финляндией (0:1). Игра была прервана примерно на полтора часа, врачам удалось спасти жизнь 29-летнему хавбеку.

Эриксен выступал за «Интер» с начала 2020 года. В сезоне-2020/21 на его счету 30 матчей и 2 мяча во всех турнирах.