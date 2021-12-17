Бывший нападающий молодёжной сборной России по футболу Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол в Турции. 22-летний форвард «Гиресунспора» отличился на 31-й минуте матча 17-го тура турецкой суперлиги против «Алтая». Во встрече сыгран первый тайм, гол Шапи остаётся единственным.

Правами на Сулейманова владеет его родной клуб «Краснодар». За «Гиресунспор» форвард выступает на правах аренды с сентября этого года. На данный момент он провёл за турецкую команду 14 матчей, сегодня забил свой первый гол, а двумя неделями ранее отметился первой голевой передачей.

После 16 туров «Гиресунспор» занимает 14-е место в таблице турецкой суперлиги с 19 очками.