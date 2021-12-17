Британец Энди Маррей обыграл представителя Испании Рафаэля Надаля в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби — 6:3, 7:5. Экс-первая ракетка мира из Великобритании взял по одной подаче соперника в каждом из двух сетов. Игра длилась 1 час 50 минут.

Надаль проводил свой первый матч после травмы ноги. Он не выходил на корт с августа 2021 года.

Маррей сыграет в финале выставочного турнира в ОАЭ с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее сегодня победил Дениса Шаповалова из Канады. Шаповалов и Надаль встретятся в поединке за третье место.