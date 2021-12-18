Сегодня, 18 декабря, состоится финальный матч выставочного турнира по теннису в Абу-Даби. В нём на корт выйдут экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей, и российский теннисист Андрей Рублёв.

Накануне Маррей победил испанца Рафаэля Надаля, который проводил первый матч с августа. Счёт по сетам — 6:3, 7:5. Рублёв в трёх сетах одолел Дениса Шаповалова из Канады — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

Рублёв в 2021 году выиграл турнир в Роттердаме, победил с Асланом Карацевым в парном разряде на турнире в Катаре, а также завоевал золото Олимпиады-2020 в миксте.