Руководство «Байера» довольно своим вратарём Андреем Лунёвым и не планирует отдавать его зимой в аренду. Об этом заявил агент игрока Антон Смирнов в интервью «Матч ТВ». По его словам, в пятницу он встретился со спортивным директором Симоном Рольфесом. Интерес к Лунёву проявлял «Истанбул».

«Андрей остается в «Байере». Им довольны во всех отношениях: работой, поведением и всем остальным, — приводит «Матч ТВ» слова Смирнова. — В нем заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум, до конца сезона он остается в клубе. Игрой в Будапеште тоже очень довольны. Будем надеется, что у него будет больше шансов, чтобы проявить себя».

Лунёв перешёл в «Байер» из «Зенита» летом 2021 года. На данный момент он провёл за леверкузенский клуб только один матч — против «Ференцвароша» в Лиге Европы. Немецкий клуб уступил 0:1.