Действующий обладатель Большого хрустального глобуса по биатлону Йоханнес Бё высоко оценил лидера сборной России Эдуарда Латыпова. Сегодня, 17 декабря, Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Йоханнес Бё выиграл гонку, россиянин отстал от него на 7,2 секунды.

«Латыпов — очень быстрый парень и сейчас это хороший соперник, которого нужно стараться обыгрывать», — цитирует «Матч ТВ» Бё-младшего.

На вопрос, считает ли норвежец Латыпова опасным соперником на Олимпиаде в Пекине, Бё ответил: «Я любого, кто поднимается на подиум Кубка мира, рассматриваю как такого соперника».

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.