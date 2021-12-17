Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучший и худший матчи национальной команды под своим руководством. По словам специалиста, лучшей игрой стала встреча 11 октября со Словенией, которую Россия выиграла 2:1.

«По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат, — цитирует «Матч ТВ» Карпина. — Мы пытались играть в футбол — был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки».

Говоря о худшем поединке, Карпин отметил, что проигранный матч с Хорватией (0:1) стоит особняком, а с точки зрения игры ему не понравилась встреча со Словакией (1:0).

«Мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина», — пояснил Карпин.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года после отставки Станислава Черчесова. Под его руководством россияне одержали пять побед, а с Хорватией сыграли вничью и уступили. В марте Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022.