«Гиресунспор» обыграл «Алтай» в матче 17-го тура чемпионата Турции — 3:1. Счёт на 31-й минуте открыл российский форвард Магомед-Шапи Сулейманов. Для него этот мяч стал первым в составе турецкого клуба.

На 61-й минуте экс-форвард «Кубани» Ибраима Бальде сделал счёт 2:0, а Фоссени Диабате на 72-й реализовал пенальти. «Алтай» ответил голом Андре Поко на 81-й минуте.

На счету Сулейманова стал 1 гол и 1 результативная передача в 14 играх турецкой Суперлиги. Правами на россиянина владеет его родной «Краснодар», в «Гиресунспоре» он выступает на правах аренды.

Клуб Сулейманова благодаря победе набрал 22 очка и поднялся в таблице на 11-е место после 17 игр. У «Алтая» 18 очков и 16-я строчка.