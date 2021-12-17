Стало известно, где продолжит карьеру бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Как сообщает index.hu, в ближайшее время специалист возглавит чемпиона Венгрии «Ференцварош». Клуб уже согласовал с россиянином контракт, и в ближайшее время его представят как нового наставника команды.

«Ференцварош» выигрывал чемпионат Венгрии три года подряд — в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21. Командой руководил украинец Сергей Ребров. Летом он покинул «Ференцварош» и возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ. Начал сезон чемпион Венгрии с Петером Штёгером, но после вылета из Лиги Европы и поражения от «Дебрецена» (0:2) австриец был отправлен в отставку.

Станислав Черчесов руководил сборной России с лета 2016 по лето 2021 года. Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а на Евро-2020 стали последними в группе и не пробились в плей-офф.